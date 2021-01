A Volvo Cars registou o seu melhor segundo semestre de sempre, ainda que, tal como os restantes fabricantes de automóveis, tenha sentido os efeitos da pandemia de Covid-19. Após um primeiro período de confinamento, a Volvo reiniciou as suas operações, dando início ao processo de recuperação, também sustentado pelo aumento da procura dos seus modelos eletrificados, a gama Recharge.

As vendas destes modelos Recharge mais que duplicaram em 2020, representando, na Europa, 29% das vendas. Só em Portugal, foram responsáveis por 53% das vendas. No primeiro semestre do ano, as vendas mundiais da marca sueca caíram 21%, mas no segundo semestre, com 391751 unidades vendidas, o crescimento foi de 7,4% quando comparadas com o período homólogo de 2019.

A nível global, a Volvo Cars vendeu 661 713 automóveis em 2020, um decréscimo de 6,2% em relação a 2019. A pandemia fez também elevar a percentagem de vendas online, uma área em que a Volvo continuará a apostar em 2021. O modelo mais vendido a nível mundial foi o SUV XC60 com 191 696 unidades.