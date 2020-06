O departamento de estilo da Volvo acaba de ser reforçado com dois designers, a primeira vinda da Mercedes, a segundo é uma promoção interna.

Claudia Braun colaborava anteriormente com a Daimler e assume a posição de Vice Presidente para as cores e design de materiais.Nesta função, será responsável pela direção estratégica na área das cores e materiais de interiores das marcas Volvo e Polestar. Na Daimler, foi responsável pelo design de cores e acabamentos das marcas Mercedes, AMG e Maybach, tendo desempenhado, no inicio da sua carreira profissional, um papel relevante no design de acabamentos e cores da Porsche. Sobre a sua chegada á Volvo, Claudia Braun disse“A Volvo é a marca mais elegante e mais sustentável. Representa a combinação perfeita para a minha visão do design sustentável escandinavo com um modo de vida responsável”.

Quanto a Thomas Stovicek ingressou na Volvo há dois anos, vindo do Facebook foi recentemente escolhido para liderar as operações de “User Experience” (UX) e “Interaction Design”. Quer isto dizer quena sua nova função, irá supervisionar o desenvolvimento de todas as interações digitais que os clientes estabelecem com a marca e com a empresa Volvo. Stovicek liderou recentemente o projeto da atualização do sítio de internet da casa sueca que será lançado em breve. Sobre o novo cargo referiu que”Estou muito empolgado com as minhas funções atuais na Volvo Cars. A indústria automóvel está a passar por uma grande transformação, e as novas tecnologias e processos permitirão não só a construção de novos tipos de produtos e serviços para os nossos clientes como uma melhoria constante. As expectativas das pessoas sobre o que os automóveis poderão ser irão mudar.”