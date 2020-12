Volvo Portugal estreia novo configurador

A Volvo Car Portugal anunciou o lançamento do seu novo configurador. Esta nova ferramenta digital possui novas funcionalidades que permitem a configuração do seu próximo Volvo novo de uma forma mais simples e intuitiva, estando otimizado para formato desktop e mobile. Com este novo configurador, é mais fácil identificar as várias versões e motorizações dentro