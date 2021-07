O Volvo P1800, cuja produção começou em 1961, celebra o seu 60º aniversário. Hoje é uma verdadeira lenda da marca e até faz parte do livro de recordes do Guinness.

O Volvo P1800 é um dos modelos mais icónicos da marca sueca. Com a produção a ter início em 1961, a Volvo não tinha capacidade para o produzir isoladamente por isso, durante os primeiros anos do seu ciclo de vida, o fabrico foi subcontratado no Reino Unido com o chassis a ser produzido na Escócia e a montagem final realizada em Inglaterra. Só em 1963 é que a Volvo conseguiu transferir a montagem para Gotemburgo e, em 1969, também a produção do chassis para Olofström, na Suécia.

Durante o ciclo de vida deixou-nos várias versões. Numa primeira fase, equipado com o motor quatro cilindros de 1.8 litros (B18) chegava aos 100 cv. Esta potência passou, posteriormente, para 108, 115 e 120 cv. Em 1968 a Volvo decidiu inovar e apresentou o novo motor de 2.0 litros, o B20, com 118 cv. No ano seguinte surgiu uma nova versão com injeção de combustível. Tudo acabou somente em 1973, ano esse em que se deu o final da produção devido às exigências de segurança mais rigorosas no mercado norte-americano. Assim, era quase impossível fabricar o veículo sem que o mesmo ficasse demasiado caro.

Atualmente, o Volvo P1800 é um clássico bastante adorado e, a título de curiosidade, é recordista do livro do Guinness. De facto, o Volvo P1800 de Irv Gordon já realizou mais de 5 milhões de quilómetros entre 1966 e 2018, o que lhe dá o título de maior distância percorrida por um único proprietário numa viatura não comercial e tudo isto ainda com o motor e caixa de velocidades com que saiu de fábrica.