O Volvo P1800 é um dos mais emblemáticos modelos da Volvo, ficando para a história como o carro que Roger Moore conduziu na série “O Santo”. Quem é igualmente um fã do P1800 é Hakan Samuelsson, Presidente e CEO da Volvo Cars que o considera o “modelo mais lendário da história da Volvo e um excelente exemplo de design escandinavo.”

A Cyan Racing decidiu pegar num P1800 e desenvolver a sua versão, a sua interpretação do icónico modelo da Volvo onde aplicou todo o seu conhecimento e experiência. Exteriormente, o grande destaque é a pintura com as cores azul e amarelo, combinação que esconde uma carroçaria totalmente produzida em fibra de carbono.

No seguimento da sua revelação, o P1800 Cyan Racing foi recentemente distinguido com o troféu Retro Hero of the Year pela publicação britânica Top Gear que avança: “o retro está na moda no mundo automóvel. Basicamente, o antigo/novo é o novo/novo. Com tantas reinterpretações de modelos clássicos brilhantes por aí, nosso Retro Hero of the Year tinha de ser algo um pouco mais… especial. E isso é o Volvo P1800 Cyan”.