Novas funções na sua aplicação Volvo On Call, a casa sueca quer incentivar ainda mais a condução em modo elétrico.

Entre as novas funcionalidades, destaque para a possibilidade dos condutores dos modelos plug-in poderem agora consultar os seus padrões de condução em modo exclusivamente elétrico. Deste modo, a Volvo espera poder vir a incentivar ainda mais uma condução em modo elétrico aumentando ainda mais o interesse nos benefícios dos automóveis elétricos e na mobilidade sustentável.

Em termos práticos, a nova app Volvo on Call permite verificar a distância percorrida em modo totalmente elétrico e, entre outras métricas, os consumos de eletricidade e de combustível associados. Até final do ano, o serviço irá dar também aos condutores a possibilidade de verificarem o impacto da sua pegada ecológica medida em CO2, bem como os custos estimados de combustível economizados ao conduzir no modo 100% elétrico.

“Queremos que a app Volvo On Call facilite a vida das pessoas criando uma experiência cada vez mais pessoal. À medida que o automóvel se torna cada vez mais conectado, o potencial da aplicação aumenta e pretendemos, com o tempo, que a mesma seja também uma parte do automóvel”, esclareceuÖdgärd Andersson o “Chief Digital Officer” da Volvo.

Para os modelos plug-in com Volvo on Call, onde a oferta de 1 ano de eletricidade se aplica, a app informará os clientes sobre o status do reembolso da mesma.As novas funcionalidades do Volvo on Call estão disponíveis para todos os modelos híbridos plug-in da Volvo construídos nas plataformas SPA e CMA vendidos após 2015 que tenham sido encomendados com esta aplicação, nos 47 países do mundo em que a mesma já opera.

“Acredito que, assim como um contador de passos ajuda as pessoas a exercitarem-se mais, a possibilidade de consultar os padrões de condução, irá fazer com que os nossos condutores optem por conduzir de uma maneira ainda mais sustentável. Vemos os híbridos plug-in como elétricos em part-time que irão incentivar mudanças no comportamento das pessoas com vista a uma transição para automóveis completamente elétricos”, palavras deBjörn Annwall, responsável pela zona europeia da Volvo.