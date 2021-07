A Volvo Cars vendeu um total de 380 757 unidades nos primeiros seis meses de 2021, um aumento de 41% face ao período homólogo.

A Volvo Cars apresentou os resultados de vendas a nível mundial dos primeiros seis meses do ano. As 380 757 unidades matriculadas representam o melhor primeiro semestre a história da marca. Estes números são apoiados pelo aumento de procura nos principais mercados face a 2020, como é o caso do crescimento de 47,4% nos Estados Unidos da América, 44,9% na China e 35,4% na Europa.

No que diz respeito a modelos, não é surpresa que o top seja feito pelos três SUV da marca. O mais procurado foi o Volvo XC40 (118 121 unidades), seguido pelo Volvo XC60 (113 500 unidades) e Volvo XC90 (54 177 unidades). A Volvo refere ainda que a gama de modelos eletrificados Recharge já representam 24,6% das vendas mundiais da marca sueca.