A Volvo voltou a assumir-se como líder indiscutível na Suécia, o seu país. São já 63 anos de liderança de mercado automóvel, um impressionante registo que se prolonga ao final da década de 1950, altura em que a Volvo comercializava modelos como o PV444/544, o Amazon e o Duett.

Em 2020, a Volvo foi a marca mais vendida no mercado sueco com 52691 unidades entregues a clientes, assumindo também o Top 3 com os modelos S60/V60, XC60 e XC40. O objetivo da marca sueca no seu país era atingir uma taxa de penetração de modelos híbridos plug-in de cerca de 25%, tendo-o superado com um registo de 32%.

“Este foi um ano difícil mas nos últimos meses assistimos a uma forte recuperação. Queríamos posicionar os nossos modelos Recharge de uma forma clara junto dos consumidores suecos e isso foi alcançado com distinção. Depois deste ano temos a certeza que podemos lidar com contratempos e imprevistos e mesmo assim corresponder às expectativas”, Fredrik Isakson – Diretor de vendas – Volvo Car Suécia