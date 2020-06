O grupo Volvo (que inclui a Polestar e a Lynk&Co) anunciouo estabelecimento de uma parceria com a Waymo, líder mundial no desenvolvimento de tecnologia para a condução autónoma.

Segundo esta parceria, a Waymo será o parceiro exclusivo da Volvo no sentido de desenvolver o nível 4 da condução autónoma, segundo os critérios daSAE International. Assim, as empresas irão trabalhar conjuntamente de forma a integrar a tecnologia de condução autónoma da Waymo – o Waymo Driver – numa nova plataforma de veículo elétrico focada na mobilidade para serviços de boleia.

Sobre esta parceria,Henrik Green, responsável pela tecnologia no grupo Volvo, sustejta que “os automóveis de condução totalmente autónoma têm o potencial de melhorar a segurança nas estradas para níveis nunca antes vistos e de revolucionar a maneira como as pessoas vivem, trabalham ou viajam. A nossa parceria com a Waymo abre oportunidades de negócio empolgantes para a Volvo Cars, a Polestar e a Lynk & Co.”Já a Waymo, pela voz de Adam Frost, responsável pela divisão automóvel, referiu que”esta é uma parceria estratégica que irá preparar o terreno para a implementação do Waymo Driver nos próximos anos e representa um marco muito importante num sector altamente competitivo como o é o da tecnologia de condução autónoma. Partilhamos a mesma visão do Volvo Car Group em criar um futuro de condução autónoma, onde as estradas são mais seguras e o transporte é não só mais acessível como também mais ecológico.”