A Volvo e a Northvolt anunciaram um acordo de parceria para o desenvolvimento e produção de baterias. A primeira “fornada” vai ser utilizada na próxima geração de carros elétricos da Volvo e Polestar. No entanto, antes de isso acontecer, as duas empresas vão abrir um centro de pesquisa e desenvolvimento na Suécia, espaço esse que deve estar operacional já no próximo ano.

Para além disso, esta parceria também vai dar origem a uma nova gigafábrica em solo europeu que, segundo anunciam, terá capacidade anual de até 50 gWh com o início de produção projetado para 2026. Acrescentam ainda que, a partir de 2024, a Volvo pretende ter 15 gWh de células de bateria de ano através da fábrica da Northvolt em Skelleftea, Suécia.

“Ao trabalharmos com a Northvolt iremos asseguram um fornecimento de células de baterias de qualidade e mais sustentáveis, suportando assim a nossa empresa totalmente eletrificada. Esta proximidade com a Northvolt fortalecerá também as nossas capacidades de desenvolvimento interno.”, refere Hakan Samuelsson, líder da Volvo Cars.

“A Volvo Cars e a Polestar são empresas líderes na transição para a eletrificação e os parceiros perfeitos para os desafios que temos à nossa frente onde pretendemos desenvolver e produzir as células de baterias mais sustentáveis do mundo. Estamos muito orgulhosos por sermos o parceiro exclusivo para ambas as empresas na Europa.”, anuncia Peter Carlsson, cofundador e CEO da Northvolt.