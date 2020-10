A equipa da Volvo dedicada à investigação de acidentes celebra 50 anos. Esta é carinhosamente conhecida como a equipa de detetives internos da Volvo Cars e são eles os responsáveis por recolher informação dos veículos da marca sueca envolvidos em acidentes reais e estão para isso preparados 24 horas por dia.

“O trabalho da nossa equipa de investigação de acidentes permite-nos manter o objetivo de retirar algo bom de um acontecimento trágico: construir automóveis cada vez mais seguros. Isto é conseguido através de uma análise detalhada de toda a informação retirada do acidente”, refere Malik Ekholm, diretor do Volvo Cars Safety Center.

Esta equipa existe desde 1970 e sempre que ocorre um acidente na zona de Gotemburgo com um Volvo, seja de dia ou de noite, desloca-se de imediato ao local para recolha de informação, investigando como o acidente ocorreu. Para isso, a equipa faz imensas perguntas aos envolvidos. Quão forte foi o impacto? Os sistemas de segurança ativa foram rápidos a reagir? Como estava o tempo e as condições de circulação?

Posteriormente, os dados são analisados, bem como relatórios públicos das autoridades. Os intervenientes são novamente contactados e os veículos inspecionados. A Volvo possui igualmente cientistas especializados no comportamento das pessoas e através delas tentam perceber, junto do condutor e passageiro, como foi sentido e vivido o momento do acidente.

Numa fase final do trabalho, é também pedida permissão para serem analisados os relatórios e exames médicos efetuados, a fim de se perceberam quais as lesões sofridas para que possam ser depois analisadas por especialistas. Toda a informação é codificada e não há registo de nomes. Posteriormente, estes dados serão estudados e analisados pelas equipas de desenvolvimento de forma a implementar tecnologia que reduza a probabilidade dessas lesões em automóveis futuros.