A Volvo Cars anunciou o crescimento das suas vendas a nível mundial pelo quinto mês consecutivo. No passado mês de novembro, a Volvo registou um desempenho muito positivo, com 66579 unidades unidades entregues a clientes, um volume que corresponde a 6,4% de crescimento relativamente ao mês homólogo de 2019.

Os mercados chinês e dos Estados Unidos da América registaram taxas de crescimento a dois dígitos, respetivamente, 24,3% e 20,3%. Ambos os mercados estão em fase de recuperação do impacto negativo da atual situação de pandemia.

Os modelos SUV da marca sueca continuam a ter um papel preponderante no crescimento registado, representando 73,4% do total de vendas, um crescimento de 5,4% relativamente a 2019. Até ao momento, em 2020, a Volvo vendeu 169445 unidades do XC60, 161329 unidades do XC40 e 80275 unidades do seu SUV maior, o XC90.