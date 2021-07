Após a entrada no mercado do Volvo XC40 Recharge e o lançamento do primeiro modelo 100% elétrico da marca, C40 Recharge, a Volvo revelou novos detalhes sobre o futuro dos carros elétricos da marca. No evento Cars Tech Moment, várias pessoas influentes da Volvo, como é o caso de Hakan Samuelsson, Diretor Executivo da Volvo Cars, tiveram a oportunidade de falar sobre a filosofia e estratégia do fabricante para os próximos anos, quase num “preview” do que podemos esperar. Uma das grandes novidades foi a apresentação do Volvo Concept Recharge, um protótipo que vai servir como base para os novos XC60 e XC90 elétricos, este último com chegada prevista já para o próximo ano.

Assim, o concept mostra-nos, não só as principais linhas de design, mas também a aposta na tecnologia presente no habitáculo. Começando pelo exterior, destaca-se a ausência de grelha dianteira que é substituída pelo escudo da marca. Os faróis “martelo de Thor” vão também ser redesenhados e os espelhos retrovisores tradicionais vão ser substituídos por câmaras. Já no interior reina a simplicidade, sustentabilidade e tecnologia. Como poderá ver na galeria em cima, a Volvo vai adotar um painel de instrumentos diminuto alocado à coluna de direção, tal como faz a Volkswagen, enquanto ao centro do tablier surge um ecrã de orientação vertical de 15 polegadas onde serão transmitidas as informações da próxima geração do sistema de infotainment Volvo OS com atualizações “over the air”.

Como é comum em toda a história da Volvo, a segurança será também um ponto central de desenvolvimento. Para tal, os carros que sejam criados com base neste Concept Recharge vão ter vários assistentes de segurança e uma evolução na condução autónoma apresentada nos modelos atuais. Isto só é possível graças à incorporação de um sensor Lidar instalado no tejadilho. Relativamente a motorizações, a Volvo pretende desenvolver uma nova bateria. Com isto, pretende conseguir valores de autonomia a rondar os 1000 km com apenas um carregamento até 2030. Por fim, a Volvo pretende ser líder do segmento de automóveis 100% elétricos premium já em 2030. Cinco anos antes, a marca sueca vai ter cinco modelos elétricos no mercado.