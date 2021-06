A Volvo Cars anunciou que vai passar a utilizar aço sem recurso a combustíveis fósseis graças a uma nova parceria com os suecos da SSAB, empresa de produção de aço. Para tal, a Volvo vai ser o primeiro fabricante automóvel a trabalhar com o Hybrit, um projeto ambicioso que pretende criar aço sem que seja necessário recorrer a combustíveis fósseis. O principal objetivo passa por conseguir substituir o carvão físsil, usado tradicionalmente na produção de aço à base de minério de ferro, por eletricidade e hidrogénio. Esta união pretende ciar a primeira tecnologia de produção de aço “limpa”, com pegada de carbono praticamente nula. Em 2026, a SSAB espera conseguir começar a utilizar este aço a uma escala comercial considerável sendo que a Volvo Cars pretende ser o primeiro construtor automóvel a aplicá-lo nos seus automóveis de produção.

“À medida que reduzimos de forma contínua a nossa pegada de carbono total, sabemos que o aço é uma das áreas importantes onde teremos de atuar. A colaboração com a SSAB na produção de aço sem recurso a combustíveis fósseis pode resultar em reduções significativas de emissões na nossa cadeia de produção”, refere Håkan Samuelsson – Chief Executive – Volvo Cars.

“Estamos a construir uma cadeia de valor completamente livre de combustíveis fósseis. A nossa tecnologia inovadora não possui praticamente nenhuma pegada de carbono e ajudará a fortalecer a competitividade dos nossos clientes. Pretendemos, em conjunto com a Volvo Cars, desenvolver produtos de aço sem recurso a combustíveis fósseis para os automóveis do futuro”, acrescenta Martin Lindqvist – President and CEO – SSAB.

Com este novo desenvolvimento a Volvo Cars dá mais um passo importante rumo redução do carbono utilizado na produção dos seus veículos. Recorde-se que a marca sueca pretende reduzir, até 2025, a pegada de carbono do ciclo de vida de cada automóvel em 40%. Até 2040, a empresa pretende ter um impacto climático neutro.