A Volvo Cars assinou um acordo com a Geely Holdins para a aquisição da participação nas joint ventures na China.

A Volvo Cars vai assumir o controlo total das fábricas de automóveis e respetivas operações de vendas na China. Isto acontece após a assinatura de um acordo com a Geely Holdings para a aquisição de 50% das ações adicionais na Daqing Volvo Car Manufacturing e Shanghai Volvo Car Research and Development. “Com este acordo, a Volvo Cars irá tornar-se no primeiro grande construtor não chinês com controlo completo das suas operações na China”, comenta Hakan Samuelsson, chefe executivo da Volvo Cars.

Com esta aquisição, a Volvo Cars vai dominar as operações num mercado em claro crescimento. As transações, que requerem ainda a aprovação das entidades reguladoras, irão criar uma estrutura ainda mais clara, quer na Volvo Cars quer na Geely Holding. Os colaboradores das empresas não serão diretamente afetados e os detalhes financeiros das operações não serão revelados.

“A Volvo Cars e a Geely Holding avaliam, de forma contínua, as melhores formas de colaboração e de estruturar as suas operações dentro de um grupo tão vasto. Ao conceder à Volvo Cars o controlo completo sobre as suas operações na China, estamos a lançar as bases para um forte crescimento sustentável no mercado ao mesmo tempo que maximizamos o retorno para os acionistas”, indica Daniel Donghui Li, CEO da Geely Holdings.