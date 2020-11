Volvo aposta no desenvolvimento interno de motores elétricos

A Volvo Cars anunciou que está a investir no design e desenvolvimento de motorizações elétricas internamente. Esta é uma decisão que faz parte do plano de transformação da empresa cujo foco está no fabrico de veículos exclusivamente elétricos. A marca sueca abriu também recentemente um novo laboratório para motores em Xangai, na China, reforçando a