No fim de semana (22 a 25 de janeiro) regressa a proibição de circulação entre concelhos. Esta medida aplica-se entre as 20 horas de hoje (sexta-feira, 22 de janeiro) até às 5 horas de segunda-feira (25 de janeiro). Relativamente a exceções, uma das novidades passa pela votação nas eleições presidenciais de domingo. António Costa ressalvou ainda que “devem ser muito raras as exceções das pessoas que estão, violando a lei, recenseadas fora do seu local de residência, mas admito que haja pessoas que tenham mudado de casa recentemente e, portanto, não estejam devidamente atualizadas”.