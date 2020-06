O fortíssimo impacto da pandemia de Covid-29 nas finanças da Volkswagen obrigam a casa alemã a promover mais cortes de custos.

Segundo um porta voz da VW, a questão foi discutida internamente, respondendo a uma notícia surgida num orgão de comunicação social alemão (o Automobilewoche) que anunciava mais cortes e alguns draconianos.

“Houve deliberações gerais sobre a questão de implementar mais cortes de custos caso seja necessário para responder às consequências da pandemia. Porém, não há decisões finais ainda” disse o porta voz da VW.

A revista alemã citou o CEO da VW, Herbert Diess, que nessa reunião terá dito “temos de cortar, significativamente, os gastos com o departamento de pesquisa e desenvolvimento, nos investimentos e nos custos fixos face ao anterior plano.” Segundo Diess, “a liquidez do grupo continuará a declinar até, pelo menos, julho devido á fraca procura do mercado”, citou o “Automobilewoche”. Herbert Diess deixou claro nessa reunião que nem todas as marcas do grupo VW vão fechar o ano com resultados positivos.