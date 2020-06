O primeiro modelo desportivo da gama ID deverá surgir em 2024, pavimentando o caminho para modelos R na gama ID.

Ainda não está decidido, mas já há um plano de negócio para uma gama de modelos R com base na gama ID, sendo que o primeiro aparecerá em 2024 e terá como base o ID.3. Segundo Frank Welsch, o responsável pelo desenvolvimento da VW, o ID3 R é “algo em que estamos a pensar. Gosto da ideia, mas temos de decidir se o mercado está pronto para aceitar um modelo destes.”

O ID.3 R estará no topo da gama ID e poderá ser o único desportivo do ID3, até porque a VW terá uma linha de modelos de elevadas performances que se chama GTX e que será dedicada a modelos com dois motores e quatro rodas motrizes. E isso o ID.3 não tem, ao contrário do ID.4, por exemplo.

Não quer dizer que o ID.3 não possa ter tração integral, mas nesta primeira geração isso não vai acontecer, até para que haja a normal diferenciação entre modelos. Na foto, publicada pelos nossos camaradas da revista Autocar, podemos ver co o será a variante R do ID.3.