Atualmente, a Volkswagen está a ter bons resultados com o ID.3. O primeiro elétrico da família ID foi o modelo mais vendido em outubro na Europa, uma clara demonstração da boa adesão por parte dos condutores. Porém, a marca alemã quer mais e, como tal, está a desenvolver um elétrico de menores dimensões pensado para as massas, segundo a Reuters. O denominado “Small BEV” deve assumir as dimensões de um Polo e vai estar disponível por preços entre os 20 e os 25 mil euros, valor esse que varia consoante as taxas aplicadas em cada país.

Desta forma, seria bem mais barato do que o ID.3, contudo, a marca alemã ainda não revelou mais nenhuma informação sobre este novo modelo elétrico. As limitações de emissões CO2 estão a obrigar as marcas acelerar o lançamento de soluções eletrificadas e a Volkswagen tem feito grandes investimentos em áreas relacionadas com este tipo de propulsão. De relembrar que a Volkswagen pretende atingir a meta de 1.5 milhões de veículos elétricos produzidos em 2025.

Fonte: Reuters