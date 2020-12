Uma das novidades da atualização do Volkswagen Tiguan é a inclusão de uma variante eHybrid, a designação do híbrido plug-in da marca. Se em Portugal vamos ter de esperar mais umas semanas para o podermos comprar, na Alemanha as encomendas já começaram. Disponível em três níveis de equipamento, Life, Elegance e R-Line, destaca-se pela motorização. Falamos do 1.4 TSI de 150 cavalos, associado a um propulsor elétrico de 115 cv que, em conjunto, debitam 245 cavalos e 400 Nm de binário.

No que diz respeito a autonomia, a bateria de 13 kWh, colocada no piso do veículo em frente ao eixo traseiro, permite até 50 quilómetros em modo 100% elétrico. Relativamente às variantes a combustão pura do Tiguan, esta versão eHybrid não apresenta diferenças no que diz respeito a visual, com exceção da porta de carregamento no guarda-lamas dianteiro esquerdo. Por fim, está disponível na Alemanha por 42413 euros, preço esse que deve ser superior em Portugal.