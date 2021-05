Em abril de 2021, o mercado automóvel europeu cresceu 261% face a igual período em 2020, porém, comparativamente com 2019, ano esse em que a pandemia de covid-19 ainda não era um problema, verificou-se uma diminuição de 23%. “Estes resultados indicam que a recuperação será mais lenta do que muitos esperavam”, revela Felipe Munoz, analista global da Jato Dynamics. Apesar de todo este negativismo, a Jato ressalva que em abril de 2021 os veículos eletrificados representam 15% do mercado, um valor nunca antes conseguido.

Relativamente a modelos, a Volkswagen deve, certamente, estar orgulhosa ao ter os dois carros 100% elétricos mais vendidos do mercado no quarto mês do ano. De facto, o Volkswagen ID.4 lidera com 7335 unidades vendidas, tornando-se assim no primeiro SUV a conseguir tal feito. Este é seguido pelo Volkswagen ID.3 com 5735 unidades e pelo Renault Zoe com 4015 unidades. O restante top 10 é completo pelo Peugeot e-208 (3533 unidades), Hyundai Kauai EV (3383 unidades), Fiat 500 (3240 unidades), Kia e-Niro (3150 unidades), Volkswagen e-Up (2925 unidades) e Nissan Leaf (2394 unidades).