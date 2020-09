É cada vez mais comum que as marcas revelem os carros “aos poucos”. A Volkswagen não foge à regra e mostrou as primeiras imagens do interior do ID.4, o SUV 100% elétrico. Se por fora vai tomar proporções semelhantes a um Tiguan, o habitáculo continuava a ser mistério, até agora. As fotos mostram um visual bastante semelhante ao ID.3.

Assim, o tablier mostra um visual simples sem botões físicos. Este é completo pelo painel de instrumentos digital e um ecrã central idênticos aos do “irmão” ID.3 e, por isso, com as mais recentes tecnologias da marca alemã. Na consola central denota-se a ausência da manete da caixa de velocidades que se encontra atrás do volante. Destaque para inclusão da iluminação do tablier que também emite avisos visuais ao condutor durante a condução. Por fim, os bancos parecem, igualmente, semelhantes ao do ID.3.