O Grupo Volkswagen está a apostar forte na eletrificação. De facto, todas as marcas do grupo estão a desenvolver modelos 100% elétricos numa ofensiva bastante completa com compactos, SUV e até desportivos. Agora, a Volkswagen anunciou que vai ter um novo topo de gama “Zero Emissões”. O denominado Project Trinity mostra um carro ainda tapado e que será “altamente eficiente e com um design icónico”.

Apesar de ainda se saber pouco sobre este projeto, Ralf Brandstätter, CEO da Volkswagen, revelou que está previsto para 2026 e vai ser a referência no diz respeito a tecnológica e, para além disso, vai recorrer a uma plataforma totalmente nova, construída em específico para modelos 100% elétricos. Esta nova base vai também, segundo Brandstätter, conseguir a “democratização da condução autónoma”. O CEO afirma que o veículo que vai surgir do Project Trinity terá condução semiautónoma de nível 2+ numa primeira fase, ou seja, inclui a monitorização do condutor e o cruise control adaptativo. Porém, o objetivo, mais tarde, é atingir o nível 4 de condução autónoma.

Não deixa de ser curioso a Volkswagen revelar este Project Trinity pouco tempo depois da Audi revelar o Project Artemis que vai dar origem a uma berlina de luxo elétrica em 2024.