A Volkswagen voltou a deixar os fãs com “água na boca” após revelar um novo teaser do próximo Golf R. O desportivo alemão será, de acordo com a própria marca, o mais potente de sempre e já tem lançamento agendado: 4 de novembro de 2020. A Volkswagen não revelou muitas informações sobre o veículo, porém, diz que é “mais potente, mais dinâmico, mais eficiente e mais digital” do que o antecessor. Um dos destaques desta nova geração é o novo sistema de tração integral que tem como principal objetivo melhorar a tração.

Como seria de esperar debaixo do capot não há novidades ao estar equipado com o motor EA 888 2.0 litros turbo. Ainda não existem informações sobre os valores de potência, mas tendo em conta que será o mais potente, vai ter mais de 310 cavalos do Golf 7 pós-restyling. A marca alemã refere ainda que as pré-vendas começam logo no dia 5 de novembro. Assim, o Golf R salta diretamente para o topo da gama do compacto alemão, à frente do GTI, GTI Clubsport, GTE e GTD.