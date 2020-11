O mercado automóvel europeu continua a sofrer com as consequências da pandemia, tendo sido registada uma descida de 7% durante o mês de outubro relativamente a período homólogo do ano passado. No entanto, a venda de automóveis eletrificados subiu cerca de 153%, tendo sido entregues mais de 300 mil unidades.

Este valor representa cerca de 27% de todos os automóveis vendidos – 10% em 2019 – e supera, pela segunda vez, os motores Diesel. A venda de modelos puramente elétricos cresceu em 197% e o modelo mais vendido foi o novo Volkswagen ID.3 com 10590 exemplares entregues a clientes na Europa.

Em segundo lugar surge o Renault Zoe, com 9778 unidades e a fechar o pódio o Hyundai Kauai com 5261. A Tesla ficou de fora do top 10, lista onde se incluem o Kia Niro, o Peugeot 208, o Smart ForTwo, o BMW i3, o Opel Corsa, o Mini Electric e o Nissan Leaf.