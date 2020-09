A espera pelo novo Volkswagen ID.3 está prestes a terminar. O aguardado elétrico da casa alemã chega a Portugal nos dias 19 e 20 durante um evento organizado pela UVE (Associação de Utilizadores de Veículos Elétricos). O Encontro Nacional de Veículos Elétricos, que decorre em Lisboa, vai ser o palco de estreia do ID.3 em solo português. Ou seja, os mais diferentes utilizadores de carros elétricos vão poder observar de perto, pela primeira vez, o elétrico da Volkswagen.

De recordar que o ID.3 é construído sobre a plataforma MEB e numa fase inicial será oferecido na série limitada First. Este está equipado com uma bateria de 58 kWh que garante até 420 km de autonomia com um único carregamento. O motor elétrico, instalado no eixo traseiro, debita um total de 204 cavalos e 310 Nm de binário. Por fim, os preços desta versão de lançamento começam nos 38017€.