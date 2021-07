Os Volkswagen ID.3 e ID.4 vão receber as primeiras atualizações “over the air” que vão realizar ajustes e melhorias operacionais, de performance e conforto.

A Volkswagen anunciou que a primeira vaga de atualizações “over the air” dos seus modelos ID.3 e ID.4 vão chegar ainda este mês. A denominada “ID.Software2.3” vai ser entregue aos clientes de forma faseada e chegará via transferência de telemóvel, diretamente para o computador central do veículo. Esta atualização vai trazer várias melhorias funcionais como é o caso de luzes ID.Light aprimoradas, melhorias operacionais e de design no sistema de infotainment, bem como, melhorias ao nível de performance e estabilidade do veículo.

“A Volkswagen está a acelerar no que diz respeito à digitalização. Após o lançamento bem-sucedido da nossa família 100% elétrica, a marca vai liderar, mais uma vez, o movimento: estamos a criar uma experiência totalmente nova para o cliente, com novas funções e maior conforto – a cada doze semanas. Isto vai tornar-nos no primeiro fabricante generalista a fornecer regularmente atualizações “over the air”. Este é um marco importante na implementação da estratégia ACCELERATE, que está a preparar a Volkswagen para a mobilidade digital conectada do futuro”, refere Ralf Brandstätter, CEO da marca Volkswagen.