O Volkswagen ID.3, o primeiro modelo elétrico da marca e também o primeiro a adotar a nova plataforma MEB, passou com distinção nos exigentes testes de segurança do Euro NCAP. O ID.3 recebeu notas altas em todos os campos avaliados, desde a proteção para passageiros adultos, crianças, bem como para os peões, destacando-se pelos assistentes de segurança disponíveis.

“É um orgulho para toda a nossa equipa. É extremamente importante para nós garantirmos que os nossos automóveis são muito seguros e por isso essa foi umas nossas prioridades aquando do projeto e desenvolvimento da plataforma MEB, dedicada a veículos elétricos. O novo ID.3 é disso um grande exemplo” referiu o Dr. Frank Welsch, responsável máximo pela área de desenvolvimento.

O novo ID.3 foi classificado com 87% na avaliação de proteção para adultos e 89% na respeitante às crianças. Para além dos testes de colisão efetuados, a entidade Euro NCAP testou igualmente os assistentes de segurança ativa do 100% elétrico alemão, como o assistente de manutenção na faixa de rodagem e a travagem de automática em cidade que visa proteger peões e ciclistas.

Novidade no ID.3 é também a adoção de um airbag central, colocado entre os bancos dianteiros, que previne choques entre a cabeça do condutor e a do passageiro no caso de uma colisão lateral. O primeiro de muitos modelos elétricos que a marca pretende lançar no mercado nos próximos anos junta-se assim ao Golf e ao T-Cross, modelos que recentemente receberam também a pontuação máxima em testes do Euro NCAP.