Oito gerações depois, o Volkswagen Golf continua a ser um dos carros mais populares do mundo. Como em “equipa que ganha não se mexe”, nesta oitava geração do compacto alemão a Volkswagen decidiu renovar ligeiramente o exterior, mas investir forte no que diz respeito a tecnologia do interior. Estes argumentos parecem ter sido extremamente importantes para que o Golf conseguisse ser o carro mais vendido na Europa em 2020. Com 312 mil unidades entregues no decorrer do ano que agora acaba, manteve o legado deixado pelos antecessores. A título de curiosidade, venderam-se mais 135 mil veículos do que o total de vendas em Portugal.

“Com o Golf 8 estamos a dar continuidade ao histórico de sucesso das gerações anteriores. O carro voltou a estabelecer novos padrões de qualidade em diversas áreas.”, revelou Ralph Brandstätter, CEO da Volkswagen. Acrescentou ainda que a pandemia chegou a preocupar numa primeira fase de comercialização. “Com o início da pandemia, em março, a interromper a comercialização logo após o seu arranque, o Golf teve muito terreno para recuperar na segunda metade do ano”. Em comunicado, a marca alemã revela ainda que um em cada três Golf vendidos é eletrificado, o que demonstra bem o crescimento de procura por este tipo de veículos. A Volkswagen revela ainda que na Alemanha o Golf foi de longe o modelo mais vendido, seguido pelo Tiguan e pelo Passat.