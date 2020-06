Volkswagen Golf TDI 150 DSG Style

O sucesso da Volkswagen anda de mãos dadas com o Golf e após oito gerações, a casa de Wolfsburg voltou a elevar a fasquia no segmento, mesmo que a distância para os rivais tenha diminuído sensivelmente. Esta oitava geração é mais uma evolução e isso talvez seja o pior problema do Golf. Ou a sua fortaleza, pois o sucesso do carro alemão tem sido construído sobre essa mesma receita. Portanto, criticar a pouca evolução no estilo não colhe, pois continua a ser o mais vendido na Europa. E por boa margem! Para já, o líder continua acima da concorrência, apesar de se notarem algumas rugas e um ligeiro recuo em termos de qualidade, com algumas zonas menos bem tratadas. Há várias medida economicistas, como muitas outras, que são percetíveis, por exemplo, no capô motor que deixou de ter amortecedores e está pintado de preto ao invés de ser da cor da carroçaria, alguns plásticos escondidos em zonas pouco acessíveis e mais uma ou outra coisa que deixa claro que os tempos são de apertar o cinto de forma vigorosa. E a necessidade de apostar, tudo, na melhoria tecnológica e na digitalização forçou esta situação.