A gama Volkswagen Golf R tem agora uma nova carroçaria familiar. Debaixo do capot continua o motor 2.0 litros turbo com 320 cv.

Após o lançamento do Volkswagen Golf R hatchback, chegou agora a nova Volkswagen Golf R Variant, a carroçaria mais familiar do desportivo alemão. Com esta adição ao portfólio, a carrinha topo de gama diferencia-se das restantes versões por um visual mais robusto e desportivo, suspensão rebaixada, recebe controlo dinâmico de chassis e jantes de 18 polegadas de série. Relativamente ao design é em tudo semelhante ao hatchback, com principal destaque para os para-choques mais agressivos e as quatro saídas de escape na traseira.

Passando para o motor, a Volkswagen Golf R carrinha está equipada com o quatro cilindros de 2.0 TSI que chega aos 320 cavalos e 420 Nm de binário. A Potência chega às quatro rodas motorizes através da transmissão automática DSG de sete velocidades. Ainda ao nível mecânico, destaque para o sistema de tração R-Performance Torque Vectoring que distribui a potência entre eixos, mas também entre as duas rodas traseiras. Com este equipamento, o Golf R permite realizar Drift e, aliás, tem um modo denominado Drift para quem quer um pouco mais de condução radical com o desportivo alemão. Sem esquecer o Modo Special que foi desenhado para retirar a melhor performance possível do desportivo no circuito de Nürburgring.

No interior, em tudo semelhante ao Golf R hatchback, diferencia-se por um aumentar de bagageira que chega agora aos 611 litros ou 1642 litros com os bancos traseiros rebatidos. Por fim, o preço para Portugal ainda não é conhecido, mas deverá ser ligeiramente superior ao do Golf R.