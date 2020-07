Os nossos camaradas da revista francesa L’Argus, decidiram fazer o desenho daquilo que poderá ser o citadino da gama ID, que aqui reproduzimos com a devida vénia.

A ideia da Volkswagen é oferecer um citadino que fique abaixo dos 20 mil euros antes das benesses fiscais, tendo como pano de fundo a família ID e a mobilidade elétrica. Ou seja, depois do ID.3 e do ID.4, a VW vai descer na gama até á base, mas só o fará depois de resolver todos os problemas do ID.3 que, neste momento, é o destaque principal da casa alemã para dar o pontapé de saída à epopeia elétrica.

Mais tarde chegará, então, o substituto do e-up, o citadino elétrico da VW que destaca um motor de 82 CV e uma bateria de 36,8 kWh, mas que tal como o e-Golf (e que já não existe para dar espaço ao ID.3) não passa de uma conversão.

O ID.1, se for assim chamado, terá a plataforma MEB com as baterias colocadas entre os dois eixos, mas com tudo simplificado para que o preço seja o mais baixo possível. Conhecido como “e-Zzity” internamente, o ID.1 terá um estilo muito semelhante ao do ID.3, terá cinco portas e quatro lugares com dois patamares de capacidade da bateria: 24 e 36 kWh, com autonomia próxima dos 300 km, o que o colocaria abaixo do e-208 da Peugeot que com a sua bateria de 50 kWh pode ultrapassar os 300 km de autonomia.

Curiosamente, os vários órgãos de comunicação que têm falado sobre o novo modelo não se entendem sobre as datas de lançamento. Uns dizem que chegará daqui a 2 anos, outros nunca antes de 2025. O AUTOMAIS não tem informação fidedigna, por isso não avança datas, mas olhando para os planos da VW, até chegarmos ao ID.1, terá de ser lançado o ID.3, depois o ID.4 e ainda o ID.2, modelo que tentará fazer sombra a modelos como o Peugeot e-208 ou o Renault Zoe. Veremos o que a pandemia vai fazer a todos estes planos.