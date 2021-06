Com o apertar das metas de emissões CO2 na Europa, há várias marcas que aceleraram o processo de abandono de motores a combustão. Segundo Klaus Zellmer, chefe de vendas da Volkswagen, em declarações a um jornal alemão, a Volkswagen vai abandonar este tipo de motores em meados da próxima década. “Na Europa, nós vamos sair do negócio dos veículos com motor a combustão entre 2033 e 2035, nos Estados Unidos e China mais tarde”, referiu Zellmer ao Muenchner Merkur. Esta medida vai ao encontro com a estratégia da marca apresentada em março. Esta diz que, em 2030, 70% do total de veículos vendidos na Europa sejam carros 100% elétricos.

Fonte: Automotive News