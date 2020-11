A Volkswagen deu início ao período de reservas do novo ID.4. O SUV 100% elétrico alemão pode ser encomendado online neste site e, após o registo, só necessita de realizar um depósito de 1000€ para garantir a reserva. Caso faça todo este processo, será o dono de uma das 40 unidades previstas para Portugal (30 mil em toda a Europa), da edição especial First Edition. Quanto ao preço, este começa nos 46 260€. “O ID.4 é a nossa resposta de emissões zero à contínua tendência dos SUV e o próximo passo para oferecer mobilidade neutra em termos de carbono para cada segmento. O ID.4 impressiona pela sua utilização, design, preço e sustentabilidade. Estou confiante de que vamos despertar uma paixão em clientes de todo o mundo com o nosso primeiro SUV elétrico”, revela Klaus Zellmer, Membro do Conselho de Administração da Volkswagen.

Nesta primeira fase de lançamento, o Volkswagen ID.4 é proposto em duas variantes, First Edition e First Edition Max, que estão equipados com uma bateria de 77 kWh que garante 520 km de autonomia. Esta alimenta o motor elétrico montado no eixo traseiro que debita 204 cavalos e permite acelerar dos 0 aos 100 km/h em 8,5 segundos e atingir uma velocidade máxima limitada a 160 km/h.

Fonte: SIVA