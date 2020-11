Quando se começou a ouvir falar da família ID da Volkswagen, a marca alemã presenciou-nos com vários concept que foram bem aceites pelos fãs da marca. Depois do lançamento do ID.3 que está a ser um sucesso em vários países, inclusive com melhores números do que o Model 3, como por exemplo, ao dominar o mercado de 100% elétricos na Holanda em outubro, a marca prepara-se para apresentar novos modelos. Para além do ID.4, surge agora a confirmação de que o concept ID. Space Vizzion vai mesmo seguir para produção. Para quem não se recorda, este é o modelo elétrico com uma carroçaria familiar e com visual moderno e apelativo.

Para já ainda só temos fotos do concept, mas nos próximos meses podemos esperar imagens e mais informações sobre um segundo protótipo mais aproximado da versão final que vai dar início à produção em 2023. A confirmação chegou pelas mãos de Ralf Brandstätter, CEO da divisão de Veículos de Passageiros da Volkswagen que, através do LinkedIn, revelou que este modelo vai ser fabricado na fábrica de Emden como um automóvel de segmento E, carroçaria Shooting Brake e um desenho para oferecer o mínimo de resistência aerodinâmica. Acrescenta ainda que vai utilizar a famosa plataforma MEB, que vai garantir bastante espaço no interior e a mais recente tecnologia da marca.

Quando a especificações continua a ser tudo uma incógnita, porém, a Volkswagen confirma que este elétrico vai contar com uma autonomia a rondar os 700 quilómetros. Este será mais um modelo importante para a Volkswagen atingir a meta de vender um milhão de elétricos por ano a partir de 2025.

Fonte: LinkedIn