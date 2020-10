A Volkswagen saiu duplamente vencedora da edição alemã dos prémios “Carro do Ano”. O Golf e o seu primeiro elétrico, o ID.3, modelo que já tivemos oportunidade de conduzir na apresentação nacional, foram os vencedores nas suas respetivas classes.

Foram 72 os modelos testados por um painel de jurados composto por dezoito dos mais consagrados jornalistas alemães especializados em automóveis. O Golf venceu a categoria “Melhor Carro Compacto até 25 mil euros” e o novo ID.3 venceu a classe “Melhor Carro Premium até 50 mil euros”. Ambos se destacaram pelo design e construção inteligentes, com foco na sustentabilidade ambiental.

“O novo Golf e o novo ID.3 já se tinham igualmente destacado noutras provas de avaliação. Estas distinções agora atribuídas são também um reconhecimento da qualidade do trabalho desenvolvido pela Volkswagen. O design amigo do ambiente e as inovações que aplicámos nesse sentido fazem parte da nossa estratégia Way to Zero que aponta a uma mobilidade zero emissões para todos”, refere Klaus Zellmer, responsável da Volkswagen.