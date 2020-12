Celebra-se hoje, 27 de dezembro de 2020, o 75º aniversário do início de produção do Volkswagen Type 1, vulgarmente conhecido por Beetle. A sua produção não se iniciou antes devido à Segunda Guerra Mundial, pois em Wolfsburg não estavam, nessa altura, a ser produzidos automóveis, mas sim armas.

Até ao final da guerra, foram apenas produzidas cerca de 630 unidades. Foi já sob o domínio britânico que a história de sucesso do ícone da Volkswagen começou a ser escrita. Foram os britânicos, inclusivamente, a fazer uma grande encomenda de 20 mil automóveis logo em agosto de 1945, dando esperança à sobrevivência da fábrica, severamente danificada após a guerra.

Foram precisos apenas alguns meses após o final da guerra para que o primeiro Beetle de produção rolasse para fora da fábrica e até ao final de 1945 foram produzidas 55 unidades. As exportações começaram em 1947 e o resto é história. O Beetle deixou de ser produzido em 2003, no México. No total, foram produzidas 21529464 unidades, quase 16 milhões na Alemanha.