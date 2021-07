A Pirelli esteve presente no Gathering Supercars by Maranello Legacy, no passado sábado, dia 17 julho, e fez parte de um evento sem paralelo, em Portugal. No total, foram 102 os supercarros que participaram neste encontro exclusivo, que nunca deixou de ter as “portas abertas” à curiosidade dos apaixonados.

O ponto de encontro aconteceu no Hotel Boeira Garden, em Vila Nova de Gaia, e, desde logo, se sentiram as vibrações e a sinfonia dos motores. Com a presença da Lamborghini Lisboa, Aston Martin Lisboa e Mclaren Barcelona, não faltaram exemplares capazes de deixar qualquer um de queixo caído. Juntamente com os carros de todos os convidados, o mais difícil foi mesmo decidir para onde olhar.

“Os automóveis são o melhor dos motivos para juntar amigos, família e cruzar vidas”, foi assim que André Vieira, organizador do evento, começou o discurso de abertura que deu o mote para tudo o que se viveria a seguir. O comboio de supercarros saiu em direção à A4, mas não antes sem passar por algumas localizações icónicas como o Cais de Gaia, Túnel da Ribeira, Foz, Avenida da Boavista e VCI, antes de seguir rumo à Quinta de Monverde.

Durante o desfile, muitos foram os curiosos que se detiveram para admirar e registar o momento para a prosperidade. No discurso que marcou o final do evento, André Vieira deixou as seguintes palavras: “Este Gathering Supercars não só foi diferenciador no plano nacional, como se colocou em pé de igualdade com os melhores eventos do mundo.” E prosseguiu para deixar promessas para o futuro: “O ambiente, os sorrisos e as memórias criadas são o mote para que, garantidamente, este evento se repita e perpetue pelos anos”.

Ao longo deste encontro, as várias marcas presentes tiveram o seu momento para dar a conhecer alguns dos seus produtos aos participantes e a Pirelli não foi exceção. A marca italiana conta com uma forte presença como Equipamento de Origem de grande parte dos carros de alta performance do mercado e, por isso mesmo, não podia deixar esta oportunidade escapar.