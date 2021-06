A Renault anunciou que as versões pré-produção do Mégane E-Tech Electric estão prestes a estrear-se em estrada. As 30 viaturas que compõe a frota vão percorrer as estradas públicas durante o verão e todas as unidades vão estar revestidas por uma espécie de “camuflagem” criada pela Renault Design, que esconde o visual da nova versão 100% elétrica do modelo compacto.

O novo Renault Mégane E-Tech 100% elétrico vai recorrer à plataforma CMF-EV desenvolvida em parceria com a Nissan, a mesma utilizada no Ariya. A marca francesa revelou ainda que o motor elétrico debita 217 cv e a bateria de 60 kWh permite percorrer até 450 km com um único carregamento. Anteriormente, a Renault já tinha revelado alguns detalhes do interior que mostram uma verdadeira revolução face ao conhecemos atualmente do modelo compacto, com principal destaque para o painel de conjuga dois ecrãs (painel de instrumentos e ecrã central) na parte superior do tabiler.