Recentemente, noticiámos que o Tesla Model S Plaid estava atrasada para melhorar certos pontos da versão mais extrema e focada na performance do carro elétrico norte-americano. Agora, Elon Musk recorreu à sua conta pessoal do Twitter para anunciar que o Tesla Model S Plaid+, a versão de cariz desportivo com maior autonomia alguma vez conseguida num modelo da marca, foi cancelado. “Plaid+ está cancelado. Não é preciso, visto que o Plaid é muito bom”, referiu Musk na publicação realizada no passado domingo.

Assim, os clientes vão deixar de contar com um Tesla Model S capaz de percorrer até 834 km com um único carregamento. Ainda assim, a versão Plaid continua presente e, de relembrar, que está equipada com quatro motores elétricos, um por roda, que debitam 1020 cv, potência suficiente para acelerar dos 0 aos 100 km/h em 2,1 segundos, enquanto a velocidade máxima é de 322 km/h. A marca norte-americana revela que esta versão consegue percorrer até 628 km com um único carregamento. Se está interessado saiba que esta versão está disponível em Portugal com um preço base de 120990€.