O Alfa Romeo Tonale é visto como um modelo de extrema importância para a marca italiana.

A Alfa Romeo continua a perseguir o seu novo futuro no Grupo Stellantis e prepara-se para lançar o Tonale. Agora, o Grupo confirmou que o novo modelo terá uma motorização híbrida plug-in, informação essa que foi confirmada num encontro entre Imparato, CEO da marca, e a direção do Grupo. Apesar de não haver informações sobre que motorização vai utilizar, provavelmente vai recorrer a uma solução já existente no Grupo.

De relembrar que Imparato chegou ao “leme” da Alfa Romeo em janeiro e parece estar motivado em tornar os modelos da marca italiana ainda melhores. O Tonale vai posicionar-se abaixo do Stelvio e tem uma grande responsabilidade sobre os ombros, mesmo antes de chegar ao mercado, pois é nele que estão depositadas grandes esperanças para alavancar as vendas da Alfa Romeo.