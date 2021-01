A Porsche anunciou a abertura das encomendas da versão de acesso da gama do Porsche Taycan. Uma das principais diferenças perante as restantes variantes passa pelo motor. De facto, ao contrário, por exemplo, do 4S, esta nova versão base está equipada com apenas um motor elétrico que debita 326 cv de potência nominal (408 em overboost) ou 380 cv (476 em overboost) quando equipado com a bateria opcional Performance Plus. De referir que esta potência é entregue apenas às rodas traseiras. Apesar de ser a versão de acesso, o Porsche Taycan continua a ter uma performance de respeito ao acelerar dos 0 aos 100 km/h em 5,4 segundos, com recurso ao Launch Control, e chegar a uma velocidade máxima de 320 km/h.

Estando equipado apenas com um motor, o Porsche Taycan base é 100 kg mais leve quando comparado com o “irmão” 4S. Quanto a autonomia, a bateria de 79,3 kWh permite percorrer 431 quilómetros com um único carregamento, enquanto a opcional de 93,4 kWh aumenta o valor para os 484 quilómetros. Ainda a nível mecânico, o Taycan base está equipado de série com molas de aço, porém, tem a suspensão pneumática na lista de opcionais. No capítulo da imagem, o Porsche Taycan base é praticamente idêntico às versões já conhecidas. As únicas diferenças incidem nas jantes de 19 polegadas, pinças de travão em preto e, claro, o logo Taycan sozinho na traseira. No interior também não encontramos nenhuma revolução

Por fim, o Porsche Taycan base já pode ser encomendado em Portugal com o preço a começar nos 87127€. Este valor é 23739€ inferior quando comparado com o 4S, a versão “do meio” e deixa o Taycan ainda mais acessível do que o 911 Carrera. As primeiras entregas aos clientes estão previstas para março de 2021.