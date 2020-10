No passado mês de setembro, a Volvo voltou a reforçar o seu bom momento no que às vendas diz respeito com um crescimento de 4,8% relativamente ao período homólogo, totalizando 67 636 unidades comercializadas.

Nos mercados americano e chinês, o crescimento foi a dois digítos com 10,2% e 15,9%, respetivamente. Já no velho continente as vendas da marca sueca caíram ligeiramente, cerca de 0,6%, quebra explicada pelo impacto negativo da pandemia em que a Volvo continua focada em recuperar.

De janeiro a setembro, os modelos mais vendidos da Volvo continuam a ser os seus três SUV: XC60 com 131 091 unidades; XC40 com 121 905 unidades; XC90 com 61 327 unidades.