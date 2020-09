Não é surpresa para ninguém que a Tesla é a marca líder no que diz respeito a veículos elétricos. Porém, começam a surgir cada vez mais rivais que garantem opções válidas para os condutores. É o caso do Polestar 2, o primeiro modelo da “nova vida” da marca sueca que, ao que parece, deixou o Tesla Model 3 em sentido. De acordo com os dados da Forbes, o Polestar 2 superou o Model 3 em vendas na Noruega e Suécia. De acordo com a publicação, foram vendidas 504 unidades na Noruega e 284 na Suécia. Já o Model 3 registou 264 e 235 exemplares, respetivamente.

De referir que a Tesla sofreu com o coronavírus, visto que registaram um total de 38814 veículos vendidos na Europa nos primeiros sete meses de 2020, menos 22% quando comparado com o mesmo período do ano passado. Assim, as previsões indicam vendas globais idênticas a 2019. Seja como for, ainda é cedo para tentar conclusões e é necessário esperar mais uns meses para perceber se esta procura por rivais, como o Polestar 2, vai continuar a crescer.