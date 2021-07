Só o Aston Martin DBX representa mais de 50% das vendas da marca no primeiro semestre de 2021.

Não é novidade que a carroçaria SUV é a mais procurada no mercado atual. Contudo, se bem se lembra, grande parte das marcas de luxo eram contra este tipo de soluções porque não fazia jus ao tipo de produtos que vendiam. Porém, mais cedo ou mais tarde acabaram por ceder e, no caso da Aston Martin, os frutos são extremamente positivos. De acordo com os dados revelados pela marca britânica, no primeiro semestre de 2021 foram vendidos 2901 veículos, um crescimento de 224% face a igual período em 2020.

Este resultado deve-se, e muito, a um simples modelo: o Aston Martin DBX. O SUV inglês é a verdadeira “galinha dos ovos de ouro” da Aston Martin após terem sido entregues mais de 1500 exemplares durante os primeiros seis meses do ano, ou seja, bem mais do que 50% do total de vendas. No mercado desde julho de 2020, o DBX já provou que é um sucesso ao ter sido o modelo mais vendido da marca no ano passado.