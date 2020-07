Como o AUTOMAIS já tinha feito eco, o novo 3008 receberá alterações estéticas que o colocam a par com os mais recentes lançamentos da Peugeot.

Foi um fórum dedicado á Peugeot que lançou as imagens e os detalhes do renovado 3008. Segundo um utilizador do fórum, encontrou as imagens numa atualização de “firmwire”, que mostram uma frente com o, agora, típico arranjo com as luzes LED diurnas verticais que também servem de indicadores de mudança de direção. A grelha e os faróis são diferentes do 208 e do 2008, por exemplo, e a parte inferior do para choques também está redesenhada. Na traseira, as mudanças são quase impercetíveis e na lateral, também.

Como já tínhamos referido, no interior não há grande diferenças, exceção feita ao ecrã do sistema de info entretenimento e as melhorias vão incidir neste sistema e nas ajudas à condução e na conectividade.

Não há mais informações a não ser que o 3008 receberá o novo logótipo (igual aos logótipos do 208 e 2008) e que em termos de motorizações espelhará o que existe hoje com a junção dos modelos híbridos recentemente apresentados.

O novo 3008 deverá ser revelado até final do ano e estará á venda no início de 2021.