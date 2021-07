A Vanderhall, fabricante norte-americano que ficou conhecido pela criação de carros com três rodas, decidiu mudar de mercado ao apresentar um elétrico para todo-o-terreno.

A Vanderhall apresentou o novo Brawley, uma espécie de “buggy” para todo-o-terreno que tem a particularidade de ser 100% elétrico. Na versão topo de gama, GTS, o Vanderhall Brawley está equipado com quatro motores elétricos, um por roda, que garantem uma potência combinada de 410 cv e 651 Nm de binário. Estes podem ser alimentados por baterias de 40 ou 60 kWh, sendo que a autonomia pode ir até aos 322 quilómetros.

De série, este buggy recebe quatro pneus cardados de grandes dimensões e uma altura ao solo bastante elevada. No interior, encontramos um aspeto minimalista. De facto, vemos alguns botões físicos ao centro do tablier e, atrás do volante, surgem três mostradores circulares onde são transmitidas informações como velocidade ou autonomia. Destaque ainda para a possibilidade de remover o tejadilho e de estar equipado com travões carbo-cerâmicos. Por fim, o Vanderhall Brawley chega em 2022, mas o preço ainda não é conhecido.