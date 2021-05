François Leboine vai abandonar a Renault para abraçar um novo projeto como diretor de design da Fiat e Abarth. Leboine vai juntar-se ao Grupo Stellantis a 1 de junho de 2021 e reportará a Jean-Pierre Ploué, Diretor de Design da Stellantis. Durante a sua carreira na Renault, Leboine desenvolveu o Renault Clio, Captur e Dacia Sandero como Diretor do atelier de design exterior. Como responsável de design avançado, supervisionou a criação do protótipo do Renault 5 elétrico e do concept Morphoz.

“Estou realmente entusiasmado por dar as boas-vindas a François Leboine ao mundo da Fiat num momento tão cheio de oportunidades com a força e a magnitude do novo Grupo. O design dos novos modelos Fiat e Abarth é crucial para expressarmos todo o nosso potencial perante clientes de todo o mundo”, diz Olivier François, CEO da marca. Por outro lado, Jean-Pierre Ploué destaca a “orientação para o design inovador” de Leboine, algo que é visto como fundamental para “guiar as futuras mudanças da Fiat e da Abarth”.