Esta combinação improvável é assinada pela Vinfast e como referimos junta um motor V8 6,2 litros da General Motors à carroçaria SUV de um BMW X5 da geração anterior. A Vinfast é a primeira marca de automóveis do Vietname e de forma a evitar todo o trabalho de desenvolver e produzir de raíz um novo modelo de acordo com mais exigentes normas de segurança, recorreu à Magna Steyr para refazer a geração anterior do SUV alemão, com design assinado pela Pininfarina.

Relativamente aos motores da BMW, a Vinfast prescindiu também dos seus argumentos, apostando num oito cilindros da General Motors com cerca de 420 cavalos de potência e 624 Nm de binário para o seu “X5” que agora se chama President. A transmissão é automática, de 8 velocidades, e a tração faz-se às quatro rodas.

O Vinfast President está limtado a apenas 500 unidades e é, na verdade, uma versão mais exclusiva do SUV Lux SA2.0, destacando-se por elementos exclusivos como o novo display do infotainment, bancos dianteiros e traseiros com função de aquecimento, arrefecimento e massagem e acabamentos ligeiramente diferentes. A Vinfast pede algo como 140 mil euros pelo seu exclusivo President.